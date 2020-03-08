رياض محرز أفضل لاعب مراوغ على الصعيد المغاربي بقرار جماهيري

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اختير النجم الجزائري الجناح رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي من قبل الجماهير كأفضل لاعب مراوغ على الصعيد المغاربي وفقا لنتائج استفتاء نظمته مجلة فرانس فوتبول الفرنسية رشحته ضمن لائحة ضمت عشرة لاعبين من الجزائر و المغرب و تونس يتمتعون بمهارات عالية في المراوغة.

و عرف الاستفتاء مشاركة قوية نال منها رياض محرز حصة الاغلبية الساحقة بنسبة بلغت 68% و هي نسبة تعكس تفوقه في المراوغة التي تعتبر سلاحه الاساسي لتجاوز منافسيه مستفيدا من قدمه اليسرى لتوسيع زاوية الرؤية امامه دون استهلاك مخزونه البدني.

و اطلقت المجلة على رياض محرز اسم ملك المراوغة في المغرب المعربي نظير تميزه و تفوقه على بقية نجوم المنتخبات الثلاثة بل انه يعتبر احد افضل و ابرز اللاعبين الذين يجيدون المراوغة في الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه مانشستر سيتي .

و اقرب المنافسين لمحرز كان المغربيين حكيم زياش لاعب اياكس امستردام و سفيان بوفال لاعب نادي ساوثهامتون الانكليزي و كل واحد منهما نال تصويتا بنسبة 08%.

بقية المراوغين على غرار اسماعيل بناصر لاعب أي سي ميلان و المنتخب الجزائري و مواطنه يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي و المغربي اشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند و التونسي يوسف مساكني لاعب نادي الدحيل القطري حصلوا على نسب تصويت ضعيفة.