مدرب أياكس ينتقد طريقة توظيف فرانكي دي يونغ في برشلونة

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رغم تعاقد نادي برشلونة مع متوسط الميدان الهولندي المتالق فرانكي دي يونغ من اياكس امستردام الا ان خط وسط الفريق لا يزال يعاني من ضعف واضح و لا يزال غير قادر على تحقيق التوازن بين بقية الخطوط و اصبح جسرا لعبور المنافس بعدما كان قثبل سنوات قوة الفريق التي بفضلها حقق ما حققه من نتائج و انجازات.

و طرح الاداء المتواضع للهولندي دي يونغ هذا الموسم تساءلات عديدة بعدما بلغت قيمة التعاقد معه اكثر من 65 مليون اورو دون ان يكون له بصمة على مردود وسط ميدان الفريق الامر الذي جعله عرضة لانتقادات شديدة.

و انصافا للاعب دي يونغ تدخل مدربه الاسبق ايريك تن هاغ المدير الفني لنادي اياكس امستردام الذي يعرفه جيدا بما ان كان وراء صعوده الصاروخي ليصبح اد افضل لاعبي الوسط في العالم و مردوده مع الفريق كان كبيرا و هو في ال22 عاما من عمره.

و قال تن هاغ في حوار لصحيفة زيجو سبورت الهولندية مدافعا عن اللاعب ... دي يونغ ليس هدافا بل لاعب يهتم بتزويد زملائه بالكرات و يحتاج ان يكون الملعب امامه ليؤدي هذا الدور بنجاح و اريحية.

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ثم اضاف ... المشكلة انه في برشلونة يطلب منه ان يؤدي دورا و هو الركض خلف زملائه المهاجمين لكسر دفاعات المنافس و اشراكه في وضعية من وسط الميدان لا تساعده و هو دور لم يعتد عليه في اياكس

و تأتي تصريحات تن هاغ لتعزز من تلك التي اطلقها من قبل مواطنه لويس فان غال الذي حذر دي يونغ من الانتقال الى برشلونة في ظل استمرار سيرجيو بوسكيتس حيث يستحيل على النادي و مدربه التضحية به من اجل أي لاعب اخر مهما كان سعره.

و مما زاد من متاعب دي يونغ انه لعب في برشلونة و في موسمه الاول تحت امرة مدربين حيث دشنه مع ارنيستو فالفيردي ثم حاليا مع كيكي سيتيين و الادهى من ذلك انه لعب وفق اربع خطط تكتيكية مختلفة اذ اشرك ضمن خطة 4-4-2 و 4-3-3 و ايضا خطة 3-5-2 و افضل خطة كانت 4-2-1-3 مع فالفيردي الذي بدا و كانه وجد الخطة المناسبة التي يستفيد خلالها الفريق من دي يونغ بإشراكه بجانب سيرجيو بوسكيتس الا ان رحيله و قدوم سيتيين اعاد الامور الى نقطة الصفر في رحلة البحث عن الخطة التي تناسب مهاراته.

و خاض دي يونغ حتى الان 36 مباراة منها 32 في التوليفة الاساسية في شتى المسابقات اكتفى خلالها بتسجيل هدفين و صناعة اربعة اهداف و هي حصيلة متواضعة للاعب بمثل مهاراته و امكانياته التقنية و البدنية التي اظهرها مع اياكس امستردام قبل انتقاله الى برشلونة.