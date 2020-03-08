المغامرة مستمرة.. بيراميدز أول المتأهلين للمربع الذهبي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل بيراميدز مغامرته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما صعد للدور قبل النهائي في المسابقة رغم خسارته بهدف أمام ضيفه زاناكو الزامبي اليوم الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة القارية.

وحجز بيراميدز، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقات القارية، بطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة، مستفيدا من فوزه بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب الذي جرى بزامبيا يوم الأحد الماضي.

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وجاء هدف زاناكو الوحيد عن طريق رودجرز كولا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

ويلتقي بيراميدز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة حوريا كوناكري الغيني وإنيمبا النيجيري، حيث يقام لقاء الذهاب بالقاهرة يوم الثالث من مايو المقبل، فيما تجرى مباراة العودة في غينيا أو نيجيريا بعدها بأسبوع.

ويلتقي حوريا مع إنيمبا بالعاصمة الغينية كوناكري في وقت لاحق اليوم في لقاء الإياب بينهما، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بنيجيريا انتهت بالتعادل (1-1).