تعديل موعد قمة اليد بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :- محمد علام
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن تقديم موعد الجولة الاخيرة من المرحلة الثانية التي يتحدد على إثرها بطل مسابقة الدوري لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري بدلا من إقامتها يوم الأربعاء 25 مارس.
وعلى إثر ذلك، ستقام قمة اليد المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء 24 مارس في تمام السادسة مساء على صالة 6 أكتوبر.
وفي نفس الجولة، ستقام مباراة هليوبوليس والبنك الاهلي في السادسة مساء على صالة الشروق يوم الثلاثاء 24 مارس، بينما ستقام مباراة سبورتنج وسموحة في الساعة السادسة مساء على صالة سبورتنج بالإسكندرية.
وعلى جانب اخر، ستقام مباراة الجيش والأوليمبي في نفس اليوم الساعة الرابعة مساء على صالة الجيش، نظرا لإذاعتها تليفزيونيا.
ويحتل الزمالك صدارة المسابقة برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.
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