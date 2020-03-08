"نادي شركة الحليب وعقدة بيضاء".. تاريخ الأهلي والزمالك مع المغاربة في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه العومي:

أكتمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا ليعلن عن قمتين (مصرية مغربية) في دور نصف نهائي للبطولة القارية الأولى والأهم للأندية.

وتخطى الزمالك منافسه الترجي التونسي حامل اللقب متفوقاً 3-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة فيما ثأر المارد الأحمر من فريق صنداونز الجنوب أفريقي، بالفوز 3-1 بمجموع اللقاءين.

وصعد الرجاء البيضاوي المغربي التأهل إلي دور النصف نهائي على حساب مازيمبى الكونغولي، بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ولحق به مواطنه الوداد وصيف النسخة الماضية ليكمل المربع الذهبي بعدما تفوق على نادي النجم الساحلي بنفس النتيجة.

ويشهد تاريخ مواجهات الأندية المصرية والمغربية تاريخ حافل بالإنجازات، حيث تواجد الأهلي والزمالك في 40 مناسبة مع أندية المغرب في المواجهات الافريقية وجاءت كالتالي:

جمعية الحليب في صراع الأهلي مع المغاربة

يتفوق الأهلي على الأندية المغربية في صراعتهما التي تحمل ندية حيث واجه المارد الأحمر أندية المملكة في 21 مباراة في البطولات الإفريقية حقق خلالها 7 انتصارات، وخسر 6 مواجهات وتعادل 8 مرات.

وخاض الأهلي الـ 21 أمام 6 أندية مغربية وهي: الرجاء، الوداد، الدفاع الحسني الجديدي، الجيش المغربي، المغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي " جمعية الحليب".

الأولمبيك البيضاوي الذي أسس عام 1904 تحت اسم " جمعية الحليب" هو أحد أعرق وأقدم الأندية المغربية وقرر الاتحاد المغربي تجميده بمنتصف التسعينات بسبب إمتلاكه من طرف شركة تجارية

أول مواجهة للأهلي ضد أندية المغرب كانت أمام فريق أولمبيك البيضاوي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1984، وفاز الفريق الأهلاوي ذهابًا وإيابًا 3 / 1، 2/0 على الترتيب.

التتويج مرة وخسارة مرة

ويأتي أخر لقب أفريقي توج به الأهلي أمام الأندية المغربية عام 2005 حيث توج بكأس السوبر الإفريقي على حساب الجيش الملكي بعد الفوز عليه 4 / 2 بركلات الترجيح.

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بينما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا 2017 أمام مواطنه الوداد، بعدما تعادل الفريقين بنتيجة 1/1 بالقاهرة، وخسر المارد الأحمر 0-1 بالدار البيضاء.

ندية مع الوداد

والتقى الأحمر مع الوداد 8 مرات، حقق خلالها انتصارين وتلقى هزيمتين وسيطر التعادل على 4 مواجهات.

سجل لاعبو الأهلي 23 هدفا خلال مواجهات الفرق السابقة ضد الأندية المغربية بالبطولات الإفريقية، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 20 هدفًا.

عقدة الزمالك للمغاربة

يمثل الزمالك عقدة حقيقة للأندية المغربية حيث تفوق في 11 مباراة من 19 منهم 3 نهائيات.

وتوج الزمالك ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الرجاء عام 2002 وبعدها الفوز بالسوبر الأفريقي على حساب الوداد عام 2003، وأخيرا توج بلقب الكونفدرالية لنسخة 2019 على حساب نهضة بركان المغربي.

وواجه الزمالك الأندية المغربية 19 مرة افريقياً، نجح في الفوز بـ 11 لقاء وتعادل في 5 وخسر في 3، وتمكن الأبيض من تسجيل 27 هدف في شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 13 هدف.

لقب أخير للزمالك

سبق للزمالك مواجهة الرجاء في مباراتين فقط في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2002، ونجح الزمالك في حسم لقب لصالحه وهو اللقب الأخير للمارد الأبيض في البطولة، والخامس في تاريخه بالمسابقة .

وأقيمت مباراة الذهاب في المغرب بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت بالتعادل السلبي، ونجح الزمالك في الفوز في مباراة الإياب بملعب استاد القاهرة بهدف نظيف سجله لاعب خط الوسط تامر عبد الحميد.

الجدير بالذكر جولة الذهاب لدور نصف النهائي سيستضيفها مركب محمد الخامس في بداية شهر مايو القادم لتحديد طرفا المباراة النهائية المرشح أن يستضيفها ملاعب : ستاد رادس ، مركب محمد الخامس، ملعب جابوما بالكاميرن.