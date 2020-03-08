يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباشر عبر beIN SPORTS

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ملعب الأولد ترافورد مباراة الفريقين، في الجولة التاسعة والعشرين.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 57، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 42 نقطة.
موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:
تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.
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ملخص المباراة الماضية
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