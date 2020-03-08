يلا شوت MATCHWEEK مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط Manchester derby

تُقام مساء اليوم مباراة بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في الأولد ترافورد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تأتي المباراة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين.
ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز تعويضًا لخسارته في مباراة الدور الأول في ملعب الاتحاد والتيانتهت لصالح الشياطين الحمر بهدفين مقابل هدف.
معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي:
يعلق خليل البلوشي على المباراة.
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ملخص المباراة الماضية
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