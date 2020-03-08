بيراميدز يتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تخطي عقبة بطل زامبيا

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة زاناكو الزامبي بثلاث أهداف مقابل هدف مجموع المباراتين بـدور ربع نهائي البطولة الأفريقية،كانت أنتهت مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة لبيراميدز بزامبيا، في حين خسر بيراميدز مباراة الإياب على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، بهدف دون رد.
سيواجه بيراميدز الفائز، من مباراة إنيمبا النيجيري، وحوريا كوناكري الغيني، حيث سيتقابل الفريقان في السادسة مساء اليوم.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في نيجيريا.
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