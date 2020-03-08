فرجاني ساسي يعود للقاهرة ويشارك في تدريبات الزمالك غدًا

يعود التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، اليوم الأحد، بعد حصوله على إجازةلمدة يوم واحد بإذن من الجهاز الفني.
ومن المقرر أن ينضم ساسي إلى التدريباتغدًا الاثنين استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري، في الدوري يوم الخميس المقبل، حيث سيعود الزمالك إلى المسابقة المحلية من جديد بمواجهه الاتحاد في الإسكندرية، في الجولة الـ18 من الدورى.
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