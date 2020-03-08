الأهلي يبدأ رحلة العودة من بريتوريا عقب إقصاء صن داونز

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تُغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا فيالسادسة والنصف من مساء اليوم مُتجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً، في طريق عودتها للقاهرة التي تصلها في السادسة إلا ربع صباح غد الاثنين.
وسافر الأهلي إلى جنوب إفريقيا مساء الأحد الماضي لخوض مباراة صن داونز التي أقيمت أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعدما سبق له الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
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