الاتحاد العربي يزف خبرًا سارًا للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

أخطر الاتحاد العربي لكرة القدم مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخبر سار اليوم الأحد.

وأبلغ الاتحاد العربي نادي الإسماعيلي بخوض لقاء الرجاء البيضاوي بالمغرب بدون جمهور في إياب نصف نهائي البطولة العربية وهذا يخف الحمل على الدراويش قبل المغادرة إلى المغرب.

وقرر الاتحاد العربى إقامة مباراتى نصف نهائى كأس محمد السادس "الرجاء والإسماعيلى، والاتحاد والشباب (دون حضور جماهيرى) وذلك كإجراء احترازى لمواجهة أزمة فيروس كورونا المنتشر في العديد من الدول.

Advertisements

وكان حقق برازيل الكرة المصرية الفوز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد سجله التونسي

فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على استاد إسماعيلية.

ومن المقرر أن يستضيف الرجاء البيضاوي نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري.

وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن يستضيف الإسماعيلي مساء غد الاثنين نظيره الجونة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.