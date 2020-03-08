أخطر الاتحاد العربي لكرة القدم مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخبر سار اليوم الأحد.
وأبلغ الاتحاد العربي نادي الإسماعيلي بخوض لقاء الرجاء البيضاوي بالمغرب بدون جمهور في إياب نصف نهائي البطولة العربية وهذا يخف الحمل على الدراويش قبل المغادرة إلى المغرب.
وقرر الاتحاد العربى إقامة مباراتى نصف نهائى كأس محمد السادس "الرجاء والإسماعيلى، والاتحاد والشباب (دون حضور جماهيرى) وذلك كإجراء احترازى لمواجهة أزمة فيروس كورونا المنتشر في العديد من الدول.
وكان حقق برازيل الكرة المصرية الفوز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد سجله التونسيفخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب الذي جمع بينهما على استاد إسماعيلية.
ومن المقرر أن يستضيف الرجاء البيضاوي نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري.
وعلى الجانب الآخر، من المقرر أن يستضيف الإسماعيلي مساء غد الاثنين نظيره الجونة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد العربي يزف خبرًا سارًا للإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.