حساب ليفربول يشيد بإنقاذ ميلنر الرائع أمام بورنموث

تغزل حساب نادي ليفربول الإنجليزي بإنقاذ جيمس ميلنر لاعب الريدز، من هدف محقق خلال مباراة الفريق أمام بورنموث، عصر أمس السبت، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد"، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

كتب ليفربول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ناشرًا فيديو لقطة الإنقاذ:

"رسالة إلى كل مدافعي العالم، إليكم درس مجاني من جيمس ميلنر عن كيفية إنقاذ المرمى من هدف مؤكد".

وكان لاعب بورنموث فريزر، كاد يسجل هدف رائع، بعدما قام بتسديد كرة فوق حارس مرمى ليفربول أدريان "شيب"، وكانت الكرة

بإتجاها إلى المرمى، لكن لاحقها ميلنر، واستطاع إخراج الكرة ببراعة قبل أن تدخل الشباك.

وفاز ليفربول على نظيره بورنموث بهدفين لهدف، بأقدام محمد صلاح وساديو ماني، ليرفع الريدز رصيده إلى 82 نقطة في صدارة البريميرليج، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، الذي يملك 57 نقطة، قبل خوضه مباراته من نفس الجولة مساء اليوم الأحد، أمام مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد".