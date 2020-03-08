نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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يستقبل فريق مانشستر يونايتد جاره اللدود مانشستر سيتي، على “ملعب أولد ترافورد”، في قمة مباريات اليوم الأحد 8-3-2020، لحساب الأسبوع الـ29، في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق “خليل البلوشي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “أولد ترافورد”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “مايك دين”.
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ويدخل “مانشستر يونايتد” الفريق المضيف المباراة، بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز على “ديربي كاونتي” بثلاثة أهداف نظيفة في كأس الإتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى دور ربع النهائي.
وسيسعى الشياطين الحمر في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز، من أجل مواصلة الصراع على حجز مقعد يؤهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن “تشيلسي” صاحب المركز الرابع.
في المقابل يعيش فريق “مانشستر سيتي” فترة ممتازة في الآونة الأخيرة، فقد حقق اللقب السابع في تاريخه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفين على حساب فريق “أستون فيلا” الأسبوع الماضي، وقبل ذلك انتزع فوزًا ثمينًا من “ريال مدريد” في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتطلع أبناء “بيب جوارديولا” إلى تحقيق الفوز للحصول على نقاط المباراة كاملة، لتأمين مركز الوصافة الذي يحتله برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 6 مناسبات.
وتاريخيًا التقى الفريقان فيما يعرف بـ”ديربي مانشستر“، في 181 مباراة سابقة في كل البطولات، فاز مانشستر يونايتد في 75 مباراة، مقابل 54 فوز لمانشستر سيتي وتعادلا في 52 لقاء.
على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب الفريقان 149 مباراة، وانتصر اليونايتد في 57 مباراة مقابل 45 فوز للستيزينس.
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