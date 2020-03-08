الإعلام المصري يبدأ تحذير الأهلي من “الوعد” قبل مواجهة الوداد

أوفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” بوعده حتى الآن، الذي قطعه لرئيس فريق الوداد الرياضي المغربي “سعيد الناصيري”، عقب مواصلة الفريق المغربي مشواره في نسخة 2020 حتى الخطوة قبل الأخيرة.

وصعد وداد الأمة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، متفوقًا على النجم الرياضي الساحلي، بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وشهدت مباراة الإياب في رادس أحادثاً مثيرة للجدل، كان أبرزها إنهاء “الحكم السنغالي” للمباراة قبل دقيقتين من نهايتها، في الوقت الذي كان يحتاج فيه الفريق التونسي لهدف من أجل تعديل الكفة.

وعلى الجانب الآخر، تأهل النادي الأهلي المصري إلى الدور ذاته، ليضرب موعدًا مع بطل المغرب في مواجهة مرتقبة، وتكرار لنهائي نسخة 2017 بين الفريقين، والذي عرف نهاية سعيدة للمغاربة.

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وبدأت وسائل الإعلام بمصر في “بلورة” تصريحات رئيس الوداد “سعيد الناصيري” عقب إعلان الترجي فائزًا بلقب النسخة الماضية، وكلامه عن وعد من كافة مسؤولي الاتحاد الأفريقي، بأن الفريق المغربي سوف يعود بطلاً للقارة في عام 2020.

وحتى الآن الأمور كلها تسير نحو تلك “الفرضية”، حيث فعل الوداد ما عليه بالوصول إلى مراحل الحسم في المسابقة، وبات على استعداد لاستقبال “رد الجميل” من الاتحاد الأفريقي، سواء في مواجهتي نصف النهائي، أو مع المباراة النهائية، في حالة تأهله.

وتحدثت قناة “أون تايم سبورتس” المصرية عن هذا الأمر، وأبرزت من خلال إحدى برامجها تلك التصريحات، وطالب المقدم من إدارة الفريق الأهلاوي ضرورة الحذر من أي سيناريو، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تسير الأمور على ما يرام، ولكن وجب إعلام الإدارة الأهلاوية بـ”الوعد” الذي قطعه الكاف لرئيس الوداد.

يذكر أن نادي الترجي الرياضي التونسي كان قد توّج بطلاً لنسخة 2019، عن طريق قرار من “الكاف”، عقب عدم اكتمال مباراة العودة في ملعب “رادس” وانسحاب الوداد، اعتراضًا على تعطل تقنية الـ”VAR” خلال المباراة.