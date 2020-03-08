وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا

دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إلى تعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد.



وكتب سبادافورا الأحد عبر صفحته على موقع فيسبوك "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمّة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتماً لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكلٍ مؤقت".



وفرضت السلطات وضع ملايين الأشخاص في شمال إيطاليا في الحجر الصحي، وأعلنت إغلاق المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.



وسجلت في إيطاليا 233 حالة وفاة بسبب الفيروس من أصل 5883 إصابة، حتى قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، بحسب حصيلة رسمية جمعتها وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

وأثر انتشار الفيروس على سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم.



وفي إيطاليا نفسها، فرض تفشي "كوفيد-19" إرجاء مباريات وإقامة أخرى خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين.



وأثارت دعوة سبادافورا علامات استفهام حول مصير المباريات المقررة الأحد، ومؤجلة بسبب فيروس كورونا المستجد من المرحلة السادسة والعشرين من "سيري أ"، وأبرزها ليلاً بين القطبين يوفنتوس بطل الدوري وإنتر ميلان المنافس على لقب الموسم الحالي.