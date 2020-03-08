رياضة | بيراميدز يسقط بهدف أمام زاناكو ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يسقط بهدف أمام زاناكو ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على الرغم من خسارته اليوم أمام زاناكو بهدف نظيف، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكان بيراميدز قد انتصر في الذهاب على زاناكو بثلاثية نظيفة في زامبيا.

ويشارك بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من مباراة حوريا كوناكري وإنيمبا النيجيري، والتي تقام اليوم الأحد.