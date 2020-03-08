رياضة | تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب ​مانشستر سيتي​ فريق ​ليفربول​ بعودة قوة السيتي في الموسم المقبل.

وقال رحيم سترلينج: "ليفربول كان أفضل بكثير من الجميع في الدوري وكان ثابتًا، ولهذا السبب هم في صدارة الدوري".

وأكمل: "لقد تباطأنا، لم نحافظ على معاييرنا التي نعرف أننا نستطيع الحفاظ عليها، من الآن وحتى نهاية الموسم، علينا أن نحاول الفوز في كل مباراة".

وتابع: "لقد فزنا بالدوري مرتين على التوالي، الآن ليفربول يفوز في هذه المرحلة الزمنية، لكنني متأكد من أننا سنكون جاهزين للموسم المقبل بالتأكيد سيكون رد فعل هائلاً".