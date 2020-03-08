رياضة | تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري.. سترلينج يهدد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هدد النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي فريق ليفربول بعودة قوة السيتي في الموسم المقبل.
وقال رحيم سترلينج: "ليفربول كان أفضل بكثير من الجميع في الدوري وكان ثابتًا، ولهذا السبب هم في صدارة الدوري".
وأكمل: "لقد تباطأنا، لم نحافظ على معاييرنا التي نعرف أننا نستطيع الحفاظ عليها، من الآن وحتى نهاية الموسم، علينا أن نحاول الفوز في كل مباراة".
وتابع: "لقد فزنا بالدوري مرتين على التوالي، الآن ليفربول يفوز في هذه المرحلة الزمنية، لكنني متأكد من أننا سنكون جاهزين للموسم المقبل بالتأكيد سيكون رد فعل هائلاً".