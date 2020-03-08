رياضة | بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غضب نجم برشلونة اللاعب جوردي ألبا بسبب صيحات الاستهجان من مشجعي ​الفريق الكتالوني خلال مباراة ريال سوسيداد، في حين دافع أيضًا عن مساعد مدرب النادي إيدر سارابيا.

وقال ألبا: "لا أحد يحب اللعب بشكل سيء أو كيف نلعب في الوقت الراهن، لكنني لا أحب عندما يتم إطلاق صافرات الاستهجان في الدقيقة 15.

وأكمل: " لا أحد يحب ذلك خاصة على ملعبنا، موقفنا جيد وجميع اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم في الملعب. تماماً كما نحترم الجميع، فإنهم أيضًا يجب أن يحترمونا".

وأضاف: "يبدو الأمر كما لو أن سارابيا قتل شخصًا. ألا يستطيع طاقم التدريب التعبير عن نفسه كما يريد؟ التعليقات التي أدلى بها طبيعية جدا".