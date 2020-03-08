رياضة | نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم موقعتي صن دوانز يغيب عن الأهلي أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للعودة إلى المنافسات المحلية عبر بوابة سموحة، بالدوري العام.

ويأتي عودة الأهلي للمباريات المحلية، عقب نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، لحساب لقائي الذهاب والإياب لدور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

واقترب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الغياب عن مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة الدوري العام.

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ووجه خالد محمود طبيب الفريق، توصية إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بضرورة إراحة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، من مواجهة سموحة بالدوري.

وجاءت توصية طبيب الأهلي، بسبب شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية وتعرضه للإجهاد، بسبب تلاحم المباريات بالفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، على ملعب السلام الدولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.