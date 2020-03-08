رياضة | نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي مهدد بالغياب عن موقعة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأنجولى جيرالدو كوستا، صانع ألعاب نادى الأهلى، من الغياب عن مباراة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى بطولة الدورى.

ويدرص الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، إراحة جيرالدو بعد تعرضه لالتواء فى الكاحل خلال مشاركته أمام صن دوانز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، أمس.

ويحتاج اللاعب الأنجولي للمزيد من الراحة حتى يستعيد جاهزيته الفنية والطبية.

وكان جيرالدو قد مصابا أمام صن داونز، قبل أن يشارك حسين الشحات بدلا منه فى الشوط الثانى.