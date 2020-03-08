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سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات بدون جمهور بسبب كورونا

قال منظمون يوم الأحد إن سباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات المقرر في وقت لاحق من مارس آذار الجاري سيقام بدون جمهور وإن الحضور سيقتصر على المشاركين في السباق فقط ”حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي هذه الرياضة“ في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المنظمون في بيان أنه ”حرصا على عدم تأثر الرياضة وقاعدتها الجماهيرية حول العالم فإنه سيجري نقل فعاليات أيام السباق تلفزيونيا كالمعتاد.“