شكرا لقرائتكم خبر عن الكونفدرالية الأفريقية | بيراميدز 0-1 زاناكو (الشوط الثاني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-0 ليضع قدمًا في نصف النهائي.

ويدخل بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمر جابر وعلي جبر وويلفريد كانون وأحمد أيمن منصور

الوسط: أحمد توفيق وإسلام عيسى ومحمود حمادة عبده لومالا ومحمد فاروق

الهجوم: إيريك تراوري

أما زاناكو فيدخل بتشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: توستر نساباتا

الدفاع: كيفين أموه وزيو تيمبو ولومبا ماكيسي وكيبسون كامانجا

الوسط: ورماريك بيترويبا وكلفن كابومبو وتشارلز زولو وكيالا

الهجوم: كولا وتشيتيا موسوسو

أهم أحداث المباراة

د45+1. كولا يحرز الهدف الأول لزاناكو في الثوان الأخيرة من الشوط الأول الهادئ بعد اختراق من بيتروبيا لمنطقة جزاء بيراميدز من الجبهة اليمنى ومراوغته المهدي سليمان بمساعدة من علي جبر الذي سقط أرضًا ليهدي الكرة بتمريرة أرضية عرضية وضعها كولا في الشباك بسهولة.

د61. التبديل الأول لبيراميدز بخروج عبده لومالا ودخول محمد حمدي

د.65. إنذار أول في اللقاء لمدافع زاناكو ماكيسي بعد عرقلته لتراوري المتجه إلى المرمى والحكم يحتسب ركلة حرة لبيراميدز على حدود منطقة الجزاء

د70. تبديل أول لزاناكو بخروج زولو ودخول مبوي

د77. التبديل الثاني لبيراميدز بدخول عبدالله السعيد بدلًا من عمر جابر