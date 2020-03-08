شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة الإيطالي يدعو لإيقاف الدوري في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساند وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادفورا، اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين في طلبهم بإيقاف الدوري في بلادهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقامت إيطاليا بعزل قرابة 16 مليون شخص بمنطقة اللومباردي و14 مقاطعة أخرى، بعد انتشار الفيروس بشكل كبير، وهو القرار الذي تسبب في إلغاء مباراة بارما وسبال قبل انطلاقها بدقيقة واحدة.

وقال الوزير، صباح اليوم الأحد: «أتشارك الرؤية مع داميانو توماسي، رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطاليين، وأشاركه الدعوة لإلغاء دوري كرة القدم، ليس هناك معنى حاليًا للمخاطرة بصحة اللاعبين والحكام والمدربين والجماهير الذين سيتجمعون بالطبع لمشاهدة المباريات في الوقت الذي نطالب فيه المواطنين بتضحيات هائلة للحد من انتشار العدوى، فقط لحماية مصالح هؤلاء الذين يدورون حول هذه الرياضة».

وأضاف «سبادفورا»: «قررت اتحادات أخرى بحكمة إلغاء كرة القدم في الأيام القليلة القادمة، وأعتقد أنه من واجب رئيس اتحاد الكرة الإيطالي جابريل جرافينا التفكير مجددًا دون الانتظار لظهور أول حالة إصابة بين لاعبي الدوري الإيطالي قبل حمل هذه المسؤولية المهمة للغاية».