شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي لمواجهة زاناكو الزامبي، في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية. وضم التشكيل كلًا من «المهدي سليمان وعمر جابر وعلي جبر وويلفريد كانون وأحمد أيمن منصور وأحمد توفيق وإسلام عيسى ومحمود حمادة وإريك تراوري، ومحمد فاروق وعبده لومالا». وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

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