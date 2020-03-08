بالوتيلي يدعو إلى إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

طالب اللاعب الإيطالي ماريو ​بالوتيلي​ بتأجيل مباريات كرة القدم بينما تظل مخاوف فيروس كورونا منتشرة في جميع أنحاء البلاد.



وقال بالوتيلي: "المال لا يستحق صحتنا، علينا أن نستيقظ. لا تقولوا لي عبارات مثل: أنت محمي! ما الفرق الذي يحدثه إذا لعبت أم لا؟ لا شيء يحدث لك خلف الأبواب المغلقة! لا تسلب المتعة الوحيدة التي يتمتع بها الناس في عطلة نهاية الأسبوع في المناطق الحمراء!"

وأضاف: "أنا أحب كرة القدم أكثر منك ... ولكن اللعب يعني السفر بالحافلة أو القطار أو الطائرة أو النوم في الفندق، التواصل مع أشخاص آخرين خارج بيئة العمل الخاصة بك".