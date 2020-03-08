- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالوتيلي يدعو إلى إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
طالب اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي بتأجيل مباريات كرة القدم بينما تظل مخاوف فيروس كورونا منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال بالوتيلي: "المال لا يستحق صحتنا، علينا أن نستيقظ. لا تقولوا لي عبارات مثل: أنت محمي! ما الفرق الذي يحدثه إذا لعبت أم لا؟ لا شيء يحدث لك خلف الأبواب المغلقة! لا تسلب المتعة الوحيدة التي يتمتع بها الناس في عطلة نهاية الأسبوع في المناطق الحمراء!"
وأضاف: "أنا أحب كرة القدم أكثر منك ... ولكن اللعب يعني السفر بالحافلة أو القطار أو الطائرة أو النوم في الفندق، التواصل مع أشخاص آخرين خارج بيئة العمل الخاصة بك".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوتيلي يدعو إلى إيقاف الدوري الإيطالي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.