شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي وايفرتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من ​الدوري الإنكليزي​ لكرة القدم، يستضيف ​تشيلسي​ فريق ​إيفرتون​ على ملعب ستامفورد بريدج.

وجاءت تشكيلة البلوز على الشكل التالي: Advertisements كيبا – أزبيليكويتا – ألونسو – روديغر – زوما – ماونت – غيلمور – باركلي – ويليان – جيرو - بيدرو البدلاء: كاباييرو – كريستنسن – توموري – جايمس – بروجا – أنجورين - باتشواي تشكيلة إيفرتون: بيكفورد – كين – هولغيت – سيديبي – ديني – دايفز – أندريه غوميز – برنارد – سيغوردسون – ريتشارليسون – كالفيرت لوين البدلاء: ستكلنبرغ – باينس – مينا – ايوبي – والكوت – كين - غوردون

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