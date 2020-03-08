مانشستر سيتي مصر على ضم سكرينيار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد أن نادي مانشستر سيتي مصر على ضم ميلان سكرينيار مدافع نادي انتر ميلان الإيطالي.



وكان الفريق السماوي يرغب في الحصول على خدمات السلوفاكي الموسم الماضي مقابل عرض بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني وما زال عنده إصرار في ضم اللاعب .

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وأشارت التقارير إلى أن السيتي على استعداد دفع أموال لتصل 80 مليون جنيه إسترليني للظفر باللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعي الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لتعزيز الصفوف وسد ثغرات الفريق وخصوصاً في خط الدفاع بعد رحيل فينسينت كومباني وإصابة إيمريك لابورت هذا الموسم.

وقدم البالغ من العمر 25 عاماً مستويات مميزة هذا الموسم مع النيراتزوري وينافس انتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ 10 سنوات مما لفت أنظار الكثيرين إلى اللاعب ويعد سكرينيار من أهداف ريال مدريد في الموسم المقبل.