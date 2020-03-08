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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يتواصل مع قائد أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020
يبدو ان قائد أرسنال، بيير-إيمريك أوباميانغ على رادار نادي إنتر ميلان.
ومع بقاء أقل من 18 شهرًا من صفقته الحالية مع الغانرز، رفض أوباميانغ حتى الآن النظر في محاولات النادي مناقشة شروط عقد جديد.
ولم يستبعد المهاجم تمديد عقده مع أرسنال، لكنه يريد الانتظار حتى الصيف للنظر في خياراته.
في الوقت نفسه، يقول "توتوسبورت" أن إنتر قد أجرى أول اتصال مع وكلاء لأوباميانغ في الأسبوع الماضي.
واستسلم النيرازوري لخسارته لوتارو مارتينيز هذا الصيف ووضع أوباميانغ في صدارة قائمة المرشحين البديلة.
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