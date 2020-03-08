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إنتر ميلان يتواصل مع قائد أرسنال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 مارس 2020

يبدو ان قائد ​أرسنال​، بيير-​إيمريك أوباميانغ​ على رادار نادي ​إنتر ميلان​.

ومع بقاء أقل من 18 شهرًا من صفقته الحالية مع الغانرز، رفض أوباميانغ حتى الآن النظر في محاولات النادي مناقشة شروط عقد جديد.

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ولم يستبعد المهاجم تمديد عقده مع أرسنال، لكنه يريد الانتظار حتى الصيف للنظر في خياراته.

في الوقت نفسه، يقول "توتوسبورت" أن إنتر قد أجرى أول اتصال مع وكلاء لأوباميانغ في الأسبوع الماضي.

واستسلم النيرازوري لخسارته ​لوتارو مارتينيز​ هذا الصيف ووضع أوباميانغ في صدارة قائمة المرشحين البديلة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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