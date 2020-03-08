شكرا لقرائتكم سولومان منساه: طموحي قيادة أسوان للبقاء في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الغاني سولومان منساه لاعب وسط أسوان عن طموحاته خلال الفترة المقبلة مع أبناء الجنوب، مؤكداً على رغبته في إسعاد جماهير الفريق والبقاء في الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان تصريحات لاعب الوسط الغاني عبر موقع تويتر والتي جاءت كالتالي:" إنها المرة الثانية لي في مصر، أنا في أسوان منذ أكثر من شهر، الطقس هنا ممتاز والناس يتسمون بكل الحب والطيبة وحبهم لفريقهم ولبلدهم"

"لعبت من قبل بنادي تيما لمدة عامان، وبعدها انتقلت لنادي بيكيم واستطعت المساهمة في فوز النادي بكأس غانا لأول مرة في تاريخه وتأهلنا لبطولة الكونفدرالية، ثم انتقلت لنادي فايربورت وبعد أقل من عام انتقلت لنادي شباب الساحل اللبناني وساهمت في انهاء فريقنا للدوري بالمركز الخامس"

"أحب مصر جداً والدوري المصري واحد من أقوى الدوريات في أفريقيا وكنت أود اللعب في مصر من قبل"

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"أعلم بأن النادي يواجه العديد من التحديات القادمة وأهم تحدي هو عدم الهبوط للدرجة الثانية، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق آمال جمهور مدينة أسوان"

"لي العديد من الأصدقاء في مصر مثل إيزي إيمكا لاعب المصري البورسعيدي، ونانا أنتوي لاعب حرس الحدود وإبراهيم أسامة لاعب المنصورة"

ويستعد أبناء الجنوب لمواجهة مصر المقاصة فى منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام والمقرر لها 12 مارس الجاري باستاد المقاولون العرب.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.