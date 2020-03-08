شكرا لقرائتكم حسام البدري يحضر مواجهة بيراميدز ضد زاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على التواجد في مباراة بيراميدزوزاناكو التي انطلقت في الثالثة عصر اليوم ، لمتابعة اللاعبين المقرر انضمامهم للمنتخب في معسكر مارس الجاري استعدادًا لمباراتى توجو المقرر لهما يوم 23 و 26 مارس من الشهر الجاري.

أعلن الكرواتي أنتى تشاتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل لاعبيه لمواجهة زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، ويستضيف بيراميدز فريق زاناكو فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في لقاء الإياب بعد الفوز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - على جبر - عمر جابر

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خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي، وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.