شكرا لقرائتكم المنياوى يعلن أسباب استبعاد ثلاثى الإسماعيلي من مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، أن عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى لايزال يعانى من الإصابة فى قدمه لذلك تم استبعاده من مواجهة الجونة. وأضاف :"عماد حمدى لاعب الارتكاز فضلنا عدم المجازفة به فى تلك المباراة لتجنب غيابه لفترة أطول ، نتطلع لتجهيزه بشكل كامل لقمة الرجاء المصيرية بمنافسات جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال". وواصل :"أحمد أيمن ظهير الفريق تجددت إصابته فى لقاء الاتحاد السكندرى .. اللاعب لم يكتمل شفاءه بشكل نهائى حتى الأن". ووجه مدير الكرة للاسماعيلى رسالة لوسائل الاعلام فى ختام تصريحاته :”أتمنى تحرى الدقة فيما ينشر عن لاعبى الفريق لاسيما خلال تلك فترة الصعبة ،نركز حاليا على تحسن النتائج بمسابقة الدورى والسعى نحو التأهل لنهائى البطولة العربية”. وكان الاسماعيلى قد أعلن قائمة لاعبيه استعدادا للمباراة المقرر لها الخامسة من يوم الأثنين المقبل وشهدت عودة مدحت فقوسة مع غياب عماد حمدى وأحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة. Advertisements القائمة كاملة كالتالى .. حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى. خط الدفاع .. محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم . خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة. خط الهجوم … فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو.

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