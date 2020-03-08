شكرا لقرائتكم الاتحاد العربى يخطر الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء بدون جمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الاتحاد العربى لكرة القدم ، النادى الاسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور ، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

حالة من الاستنفار فرضت نفسها على أروقة النادى الإسماعيلى عقب إعلان الاتحاد المغربي منع الجماهير من حضور المباريات في مختلف المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا ، هذا بخلاف صدور أنباء بحسب تقارير إعلامية مغربية بأن المباراة مهدد بالتأجيل بسبب خلاف بين الاتحاد المغربي والاتحاد العربى، حول إقامة المباراة بحضور جماهير من عدمه.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء والإسماعيلي في المغرب، يوم 15 من شهر مارس الجاري، في إياب نصف نهائي البطولة العربية ، ونجح الإسماعيلي في التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسي فخر الدين بن يوسف.

Advertisements

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب ، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفني للدراويش إرتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التي كان سيفرضها على اللاعبين في أرض الملعب ، مطالباً لاعبو الاسماعيلى بإستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

تلقى الإسماعيلى خسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دور الستة عشرة فى بطولة كأس مصر على استاد الإسكندرية، ليتأهل الأخير لمواجهة طلائع الجيش فى ربع النهائي.