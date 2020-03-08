شكرا لقرائتكم وزير الرياضة فى مدرجات مباراة بيراميدز ضد زاناكو على استاد الدفاع الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة بيراميدز أمام زاناكو بطل زامبيا في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد الدفاع الجوي

كما حضر عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المباراة من ملعب الدفاع، في إطار دعم الاتحاد للأندية المصرية المشاركة في بطولات أفريقيا.

واستقبلَ المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز، السيد وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي، ورحب بدعمهما للفريق في مهمته القارية.

كما تواجد في المقصورة، جهاز المنتخب الوطني الأول بالكامل، بقيادة حسام البدري، ومعه طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأنيس الشعلالي وأيمن طاهر، وتواجد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وعبد العزيز عبد الشافي زيزو المستشار الفني للنادي.

Advertisements

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى المهدي سليمان، خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر، خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري وفي الهجوم محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء:أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي، وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.

جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.

كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.