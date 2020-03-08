تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة فى الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الجونة



يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز اليوم،الأحد، استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الاثنين بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش أخر ودياته امع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الجونة

وتقام مباراة الإسماعيلي مع الجونة في عصر غدا،الاثني، على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة ومثيرة تأتى تزامناً مع إنطلاق الدور الثانى للمسابقة بعد فترة توقف .

الإسماعيلي ضد الجونة



وأكد صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، أن عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى لايزال يعانى من الإصابة فى قدمه لذلك تم استبعاده من مواجهة الجونة.

وأضاف :"عماد حمدى لاعب الارتكاز فضلنا عدم المجازفة به فى تلك المباراة لتجنب غيابه لفترة أطول ، نتطلع لتجهيزه بشكل كامل لقمة الرجاء المصيرية بمنافسات جولة الإياب من الدور قبل النهائى لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وواصل :"أحمد أيمن ظهير الفريق تجددت إصابته فى لقاء الاتحاد السكندرى .. اللاعب لم يكتمل شفاءه بشكل نهائى حتى الأن".

ووجه مدير الكرة للاسماعيلى رسالة لوسائل الاعلام فى ختام تصريحاته :”أتمنى تحرى الدقة فيما ينشر عن لاعبى الفريق لاسيما خلال تلك فترة الصعبة ،نركز حاليا على تحسن النتائج بمسابقة الدورى والسعى نحو التأهل لنهائى البطولة العربية”.



قائمة الإسماعيلي ضد الجونة

كان الاسماعيلى قد أعلن قائمة لاعبيه استعدادا للمباراة الجونة والتي شهدت عودة مدحت فقوسة مع غياب عماد حمدى وأحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة.

قائمة الإسماعيلي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد مجدى ، محمد فوزى.

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خط الدفاع .. محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم .

خط الوسط .. محمود دونجا – همام طارق -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة.

خط الهجوم … فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو.

الإسماعيلي ضد الجونة



يحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

الإسماعيلي ضد الجونة



وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط ببطولة الدوري بحصد النقاط الثلاث من مواجهة الجونة قبل التفرغ للمواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربى بإياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال والمقرر لها 15 مارس الجارى بالمغرب بعد انتهاء موقعة الذهاب بالاسماعيلية بفوز الدراويش بهدف دون رد .

الإسماعيلي ضد الجونة



من جانبه أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للإسماعيلى، أن مواجهة الجونة صعبة للغاية، فى ظل القدرات الفنية التى يتمتع بها لاعبو الفريق المنافس، مشيراً إلى أن الأخير حقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة قبل التوقف.

وقال السلحدار، "ثانى الأسباب التى تزيد من صعوبة اللقاء تواجد جهاز فنى مميز بقيادة بيدرو الذى سبق له تولى تدريب الإسماعيلى من قبل، نتطلع لتكرار البداية المميزة للفريق بالدور الأول للمسابقة من أجل تحسين الترتيب، استفدنا جيدا من فترة التوقف فى إصلاح الأخطاء”.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "لا يشغلنا إقامة اللقاء مع الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية بحضور جماهيرى من عدمه، لدينا هدف أمامنا سنقاتل عليه هو التأهل للنهائى والسعى نحو التتويج بلقب البطولة”.

الإسماعيلي ضد الجونة



على الجانب الآخر، عقد بيدرو المدير الفني للجونة اجتماعا مع لاعبي فريقه أكد فيه ضرورة مواصلة النتائج الجيدة والعمل بقوة في سبيل التقدم خطوات للأمام في جدول الترتيب،وطلب منهم تنفيذ التعليمات بدقة واحترام الاسماعيلي جيدا لضمان الفوز عليه.