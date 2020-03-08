زناكو يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول

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جاء الشوط الأول بين بيراميدز وزاناكو متوسط المستوي وأنحصر اللعب في وسط الملعب طوال أحداثه، ولم يستطع لاعبي الفريقين تهديد مرمى الفريق الأخر، وأرتكن نجوم بيراميدز لنتيجة مباراة الذهاب الكبيرة وفضل اللاعبين ادخار جهودهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة بسبب اقامة المباراة ظهراً، قبل أن ينجح زولا نجم زاناكو في احراز هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عُمر الشوط.
بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من في حراسة المرمى المهدي سليمان، خط الدفاع: ولفريد كانون - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر، خط الوسط: عبده لومالا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري وفي الهجوم محمد فاروق
ويتواجد على مقاعد البدلاء:أحمد دعدور- عبد الله السعيد - محمد حمدي - عبد الله بكري - جون أنطوي - دودو الجباس - محمد فتحي، وخرج من القائمة التونسي عمر العيوني، ونبيل عماد دونجا.
جاء فريق بيراميدز في المركز الأول في المجموعة الأولى بعدما جمع 15 نقطة من الفوز في خمس مباريات وتعادل في واحدة، وخلال البطولة سجل 14 هدفًا كأكثر ناد تسجيلا في دور المجموعة، فيما حصل زاناكو على المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي وصيف النسخة السابقة، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.
وحقق فريق بيراميدز 11 انتصارا في البطولة، معادلًا الرقم المسجل باسم الرجاء المغربي، الذي حقق 11 انتصارا في 2018 من 16 مباراة، بينما حقق الفريق السماوي الإنجاز من 13 مباراة ، بيراميدز أيضًا عادل رقم الإسماعيلي التهديفي في 2002، بتسجيله 29 هدفا في المسابقة حتى الآن، وهو نفس رقم الدراويش ، كما أصبح بيراميدز الفريق المصري الأول، الذي يسجل سبع انتصارات متتالية خارج الأرض في المسابقات الإفريقية.
كما حطم رقم إنبي في نتيجة الفوز خارج الأرض بالأدوار الأقصائية، بفوزه على زاناكو 3-0، فيما فاز الفريق البترولي في 2009 بنتيجة (3-1) على وفاق سطيف الجزائري.
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