شكرا لقرائتكم بعد تأهل الأهلي الأفريقي .. هدية من أحمد فتحي لـ قفشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي على تقديم هدية لمحمد مجدي قفشة زميله بالفريق الأحمر، وذلك بمناسبة عيد ميلاده والذي احتفل به صانع ألعاب الأهلي يوم الجمعة الماضي.

ونشر محمد مجدي قفشة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بأحمد فتحي حيث قدم له الجوكر هدية عبارة عن حذاء رياضي وعلق عليها: حبيبي يا جوكر شكرا على الهدايا الجميلة.

وأكمل محمد مجدي قفشة، عامه رقم 24، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء في السادس من مارس عام 1996 وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بنادي إنبي.



أحمد فتحي وقفشة

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واستطاع النادي الأهلي أن يحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد التغلب على صن داونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، إراحة بعض لاعبى الفريق الأساسيين فى مباراة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل بالدورى، بسبب ضغط المباريات وحالة الإرهاق التى يُعانى منها الفريق حالياً.

ويعانى أكثر من لاعب بالفريق من حالة إجهاد وإرهاق شديدين نظراً لضغط المباريات خلال الفترة الماضية، لذا يدرس المدير الفنى عدم الدفع باللاعبين الذين يواجهون شبح الإجهاد حتى لا يتعرضون لإصابات قوية تُبعدهم عن مباريات الفريق على أن يتم الدفع بالبدلاء الذين لا يشاركون باستمرار مع الفريق.

وتبدأ بعثة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا، ومن المقرر أن تُغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا فى السادسة والنصف من مساء اليوم مُتجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً لتعود إلى القاهرة فى الخامسة إلا ربع صباح غد، الاثنين.