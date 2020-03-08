شكرا لقرائتكم طارق قنديل يكشف دور الخطيب في تأهل الأهلي الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي أن تأهل الفريق لنصف نهائي أفريقيا تحقق بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين ورغبتهم في إسعاد جماهيرهم ، موضحاً أنه لمس حالة الجدية والتركيز في جميع اللاعبين والجهاز الفني في مطار القاهرة وقبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة، ليتأهل لملاقاة الوداد المغربى فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

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وأوضح طارق قنديل الذى رافق بعثة الاهلي في جنوب أفريقيا أن لاعبو الفريق يؤكدون دائماً أنهم رجالاً وينجحون في الأوقات الصعبة وبذلوا مجهوداً كبيراً في المباراة وقدموا عرضاً قوياً أمام فريق صن داونز الذي يقدم كرة جيدة ووسط جماهير غفيرة تُشجع بشكل مثالي لكن عزيمة لاعبو الاهلي لا مثيل لها ونجحوا من خلالها تحقيق التعادل وكانوا أقرب للفوز وأثبتوا أنهم عند حُسن ظن الجماهير وأستحقوا الصعود لنصف نهائي البطولة.

وأكد عضو مجلس الاهلي أن تواجد محمود الخطيب رئيساً للبعثة أضفى مزيداً من التركيز والاستقرار والهدوء طوال الأيام التي سبقت المباراة فالخطيب يبقي رمزاً كبيراً تتعلّم منه الأجيال الكروية الإخلاص والوفاء والإصرار.

وشدد طارق قنديل على أن مجلس الاهلي يحرص على توفير كل سُبل النجاح والاستقرار للفريق بهدف تحقيق نتائج جيدة وانتصارات تُسعد الجماهير الغفيرة التي تؤيد الفريق في كل مكان ، مُتمنياً أن تتواصل هذه الانتصارات الرائعة التي تتحقق مع المدرب المُتميز رينيه فايلر حتى يستعيد الفريق لقب بطولة أفريقيا ويحصد البطولات المحلية أيضاً.