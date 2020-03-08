شكرا لقرائتكم صالح جمعة فى نيابة الجيزة بعد دهسه شاب أثناء استقلاله سيارة لاعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعت نيابة الجيزة، صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، لمواجهته بشهود عيان، على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارته بكورنيش النيل.

ووصل إلى نيابة الجيزة، استعلام ادارة المرور بخصوص واقعة اتهام شاب لللاعب الأهلى صالح جمعة بدهسه بسيارته، حيث تبين أن السيارة التى يقودها صالح جمعة هى ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتنتظر النيابة العامة، تحريات المباحث النهائية حول الواقعة لبيان ظروفها وملابستها.

من جهته أدلي سايس بالشارع شاهدته قائلا إنه شاهد صالح جمعة بسيارته، يصدم شاب أثناء وقوفه أمام أحد الفنادق، مشيرا إلى أن لاعب الأهلى كان يسير بسرعة كبيرة واستكمل قيادته للسيارة، عقب وقوع الحادث وصدم الشاب.

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فيما انتقل أحمد سالم وكيل أول نيابة الجيزة، إلى المستشفى للاستماع لأقوال الشاب المصاب، حيث اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، مشيرا أنه فوجئ أثناء وقوفه فى شارع النيل بالجيزة، بسيارة مسرعة يقودها صالح جمعة وصدمه بسيارته وفر هاربا.

وعلى الفو تلقت مديرية أمن الجيزة إخطاراً من إحدى المستشفيات الخاصة، بوصول "ع. م" 30 عاما، موظف بأحد الفنادق الشهيرة، مصابا بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بعظمة الأنف، إثر اصطدام سيارة BMW به وأخبره المارة أنها قيادة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى صالح جمعة.

وتبين فور الكشف عن لوحاتها، أنها ملك شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك وتبين أن الحادث وقع في الساعة السادسة صباح اليوم، وأصيب الموظف بكدمات متفرقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبسؤاله اتهم صالح جمعة بصدمه بسيارته، أثناء وقوفه بصحبة عدد من زملائه أمام المركز السياحي، الذي يعمل به.