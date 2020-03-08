شكرا لقرائتكم فايلر يدرس إراحة بعض الأساسيين من مواجهة الأهلي ضد سموحة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعاني أكثر من لاعب بالفريق من حالة إجهاد وإرهاق شديد نظراً لضغط المباريات خلال الفترة الماضية لذا يدرس المدير الفني عدم الدفع باللاعبين الذين يواجهون شبح الإجهاد حتى لا يتعرضون لأصابات قوية تُبعدهم عن مباريات الفريق على أن يتم الدفع بالبدلاء الذين لا يشاركون بإستمرار مع الفريق.
وتبدأ بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي تبدأ رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم ،الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا، ومن المقرر أن تُغادر البعثة مقر إقامتها بمدينة بريتوريا في السادسة والنصف من مساء اليوم مُتجهة إلى جوهانسبرج لتستقل طائرة العاشرة إلا ربع مساءً لتعود إلى القاهرة في الخامسة إلا ربع صباح غداً ،الأثنين.
وسافر الاهلي إلى جنوب أفريقيا مساء الأحد الماضي لخوض مباراة صن داونز التى أقيمت أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأنتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الاهلي لنصف نهائي البطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أنه تقرر صرف مكافآت إجادة لاعبي الفريق عقب التأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.
وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الاهلي قدموا عرضاً جيداً أمام صن داونز على أرضه ووسط جمهوره وكانوا الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذى حرم أكثر من لاعب من التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون صرف مكافآت إجادة نظير المجهود الكبير الذي بذلوه طوال اللقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يدرس إراحة بعض الأساسيين من مواجهة الأهلي ضد سموحة فى الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.