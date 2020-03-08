شكرا لقرائتكم كلوب يرفض مقارنته بالمدرب الأسطوري شانكلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول الدخول في مقارنة مع أسطورة النادي السابق بيل شانكلي بعدما فاز 2-1 على بورنموث واقترب خطوة جديدة من حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في 30 عاما.

وسجل محمد صلاح وساديو ماني هدفي الفوز ليتعافى ليفربول من التأخر بهدف سجله كالوم ويلسون ويحقق فوزه 22 على أرضه على التوالي في دوري الأضواء ويحطم رقم فريق المدرب شانكلي في 1972.

وقال كلوب الذي قاد ليفربول إلى حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي : لن أدخل في مقارنة أبدا مع هذا الرجل. كنت أعتقد أننا حققنا الفوز 23 أو 22. لم نفكر في الرقم قبل المباراة لكن بعد المباراة يمكن التفكير في الأمر لبعض الدقائق، هذا استثنائي وليس شيئا عاديا.

وبعد ثلاث هزائم في أربع مباريات في كل المسابقات كان من المهم العودة إلى طريق الانتصارات بالنسبة للمدرب كلوب الذي استشاط غضبا من احتساب هدف ويلسون بعدما دفع جو غوميز مدافع ليفربول خلال بناء هجمة الهدف الأول.

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وقال كلوب إن طريقة تعافي ليفربول أظهرت شخصية وعقلية الفريق، وأضاف المدرب الألماني: كان يجب أن نقاتل بقوة. لسنا عباقرة لكن لا يزال بوسعنا القتال حتى نهاية الموسم ثم سنرى ما سنحققه.

واستعاد ليفربول فارق 25 نقطة في صدارة الدوري وهو ما يعني الحاجة إلى ثلاثة انتصارات إضافية لضمان التتويج باللقب، وسينصب تركيز كلوب الآن على مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر حيث خسر 1-صفر ذهابا.

وقال كلوب: نحتاج إلى ثلاثة انتصارات؟ لا، تركيزنا على مباراة أتلتيكو بنسبة 100 بالمئة. هذه مواجهة صعبة كما نعرف. بكل تأكيد لن يأتي المنافس إلى هنا ويحاول أن يخوض مباراة ودية.

وأضاف: مباراة اليوم ستساعدنا بنسبة 100 بالمئة. ربما يعود لاعب أو لاعبين إلى التشكيلة وسنرى ما سيحدث. وبعد ذلك وبتشكيلة جيدة في أنفيلد سنحاول تغيير الأمور.