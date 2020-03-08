هبوط في الدورة الدموية.. آخر تطورات الحالة الصحية لمتعب.. ومعلومات لا تعرفها عن لعبة ’’بادل التنس‘‘ التي كان يمارسها قبل مرضه

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، عن تحسن الحالة الصحية لعماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة، وبالتحديد لعبة "بادل التنس"، ليتم نقله للمستشفى على الفور وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أن الأطباء اشتبهوا في تعرض متعب لجلطة في المخ قبل أن يتأكدوا أن الأمر لم يصل لذلك، وتم تدارك الأمر قبل تضخمه، وأن اللاعب تعرض لانخفاض بالضغط وهبوط فى الدورة الدموية، ومن المنتظر أن يغادر اللاعب السابق العناية المركزة اليوم بعد الاطمئنان على صحته والتأكد من استقرار حالته الصحية.

وتصدر نجم مصر والأهلي السابق مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى وأجرى بعد الفحوصات الطبية.

ولقى خبر تعرض متعب لوعكة صحية ردود فعل واسعة من قبل الجمهور المحبين للاعب على موقع التدوينات القصيرة تويتر للإطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء العاجل.

وحرص متعب، على طمأنة جماهيره عليه، بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الساعات الأخيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وغرد اللاعب الدولي السابق عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: "أنا بخير الحمد لله".

وحرص الطبيب الذي أشرف على حالة عماد متعب، على طمأنة أسرته ومحبيه على صحته، مؤكدًا أنه تعرض لهبوط نتيجة الضغوط أو العصبية.

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وطلب الطبيب وضع لاعب الأهلي السابق، تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، حتى يتماثل تمامًا للشفاء.

ما هي لعبة "البادل تنس"؟

لعبة "البادل تنس"، كان يمارسها عماد متعب، قبل تعرضه للإعياء، وهي لعبة حديثة نوعًا ما، حيث بدأت بشكل رسمي في الستينيات من القرن الماضي، حسب موقع الاتحاد الدولي للعبة.

تشبه لعبة التنس من حيث شكل الملعب وتخطيطه، حيث يكون الملعب مستطيلًا وتتوسطه شبكة مثل التنس الأرضي، إلا أن ملعب البادل تنس أصغر كثيرًا من ملعب التنس الأرضي، كما أن شبكة البادل تنس ارتفاعها أقل نوعًا ما.

تتشابه البادل تنس مع لعبة الإسكواش في أنها تلعب في ملاعب مغلقة، محاطة بسياج وجدران زجاجية تستخدم كجزء من اللعبة، وليست مفتوحة أمام الجمهور، كما أن اللعبة تلعب باستخدام مضارب صلبة وليست شبكية مثل مضارب التنس وتحتوي بعض الثقوب أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام كرة تنس مضغوطة بها.

تنص قواعد "البادل تنس" على أن الملعب يجب أن يكون مستطيلًا بعرض 10 أمتار وطول 20 مترًا، محاطًا بالجدران، وفي منتصف الملعب توجد شبكة، يبلغ أقصى ارتفاع لها 88 سم في الوسط، ويرفع إلى 92 سم على الجانبين، وعادةً ما تلعب "البادل تنس" بشكل زوجي وليس فرديا.

دخلت اللعبة مصر في عام 2014، للمرة الأولى، واكتسبت شعبية منذ ذلك الحين وحققت انتشارًا في بعض الأندية المصرية، حتى نظمت مصر بطولة العالم في "البادل تنس" في شهر ديسمبر الماضي تحت سفح الأهرامات.