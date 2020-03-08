وزير الرياضة الإيطالي يدعو إلى تعليق الدوري بسبب فيروس كورونا

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دعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا الى تعليق منافسات كرة القدم المحلية، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد وفرض عزلا إلزاميا على مناطق واسعة.
وكتب سبادافورا الأحد عبر صفحته على موقع فيسبوك "من غير المنطقي، بينما نطلب من الناس القيام بتضحيات جمة للحد من تفشي الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون حتما لحضور المباريات، وألا نقوم بتعليق مباريات كرة القدم بشكل موقت".
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