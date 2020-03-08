الخليج 365 يكشف.. لماذا استُبعد النني من قائمة منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فجّر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجأة باستبعاد محمد النني من قائمة الفراعة التي تستعد لمواجهة توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأعلن الجهار الفني قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، خلال شهر مارس الجاري، والتي شهدت تواجد 4 محترفين وغياب النني لأسباب فنية للمرة الأولى منذ 2012.

وشملت قائمة المحترفين التي أعلنها البدري استدعاء أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، مع استمرار غياب أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن غياب النني جاء بناء على طلب اللاعب الذي طلب من الجهاز الفني باستبعاده من المنتخب في حالة فقد مكانه الأساسي في المنتخب.

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وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن قرار البدري جاء تلبية لرغبة اللاعب نفسه.

وتألق بشكتاش خلال الموسم الحالي وثبت أقدامه في الدوري التركي والدوري الأوروبي، بعدما كان يعاني من التهميش مع آرسنال في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، حيث خاض 27 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، كما تألق مؤخرا وصنع هدفين.

ويعتمد حسام البدري على عمرو السولية نجم الأهلي في مركز الوسط المدافع (8) والذي يقدم أداءًأ جيداً مع الأهلي وكان من أعمدة الأحمر أثناء تولي البدري إدارته الفنية.

وشملت قائمة المحترفين التي أعلنها حسام البدري استدعاء أحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني ومحمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، مع استمرار غياب أحمد المحمدي ظهير أستون فيلا.

وبدأ النني مسيرته الدولية مع المنتخب المصري الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلي، وأصبح منذ ذلك الوقت من العناصر الأساسية في خط الوسط، قبل أن يحرز أول أهدافه بقميص الفراعنة في المباراة الودية ضد جامايكا في لندن يوم 4 يونيو 2014، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.