أوناجم يخضع للأشعة في الزمالك

يخضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى جلسة أشعة اليوم الأحد، من أجل تحديد موقفه عقب الاصابة الأخيرة التى تعرض لها في الركبة.
وذلك من أجل تحديد موقفه النهائى منمباراة الاتحاد القادمة في الدوري يوم الخميس المقبل من عدمه، حيث سيعود الزمالك الى المسابقة المحلية من جديد بمواجهه الاتحاد فى الاسكندرية يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ 18 من الدورى.
وسيخضع اللاعب الى الآشعة اليوم، قبل ان يستأنف الفريق تدريباته غدا الأثنين من اجل مواجهه الاتحاد، حيث كان اللاعب قد تغيب عن مواجهه الفريق أمام الترجى الأخيرة فى دورى الأبطال التى تاهل الزمالك من خلالها الى نصف نهائى البطولة
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