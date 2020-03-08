تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون بالبريميرليج

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون، المقرر لها الساعة الرابعة مساءً، ضمن الجولة الـ 29 من الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج". جاء تشكيل البلوز كالتالي: في حراسة المرمى: كيبا Advertisements في الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أنتونيو روديجر، كورت زوما، ماركوس ألونسو في خط الوسط: روس باركلي، بيلي جيلمور، ماسون مونت في الهجوم: بيدرو، أوليفر جيرو، ويليان

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