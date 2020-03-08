مران خفيف للأهلي في بريتوريا عقب التأهل

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران خفيف للفريق في الرابعة من عصر اليوم، الأحد، بأحد الحدائق القريبة من فندق الإقامة بمدينة بريتوريا، وذلك قبل ساعات من عودة البعثة للقاهرة.
ويتدرب الفريق على نفس الحديقة التي سبق أن تدرب عليها يوم الوصول إلى جنوب إفريقيا؛ لخوض مباراة صن داونز، ومن المنتظر أن يكون مران اليوم خفيفا واستشفائيا للاعبين الذين شاركوا في مواجهة صن داونز، وذلك فيإطار استعداد الفريق للارتباطات المقبلة.
وتعادل الأهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق له الفوز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
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