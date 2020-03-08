مانشستر سيتي يفكر في ضم مدافع إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة نادي مانشستر سيتي بضم ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يفكر بضم

مدافع جديد، وأن النادي حدد مدافع إنتر ميلان، سكرينيار، لضمه خلال الانتقالات المقبلة، من أجل تعزيز خط دفاع الفريق، وأن النادي سيقدم عرضًا كبيرًَا من أجل ضمه.

وأضافت التقارير إلى أن مانشستر سيتي سيضم اللاعب بعدما قرر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، بيع جون ستونز مدافع السيتي، وترغب أندية مثل أرسنال، وتشيلسي بضم المدافع الإنجليزي.