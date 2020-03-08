قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق المغربي، مدرب كبير وأضاف كثيرا للفريق. وتابع طلال في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "جاريدو أعاد للوداد هيبته من جديد ونطمح للفوز باللقب الإفريقي". قناة النهار: "جاريدو أعاد للوداد هيبته من جديد ونطمح للفوز باللقب الإفريقي". وعن مواجهة الأهلي: "الأهلي فريق صعب وكل الفرق صعبة والزمالك لا يقل في صعوبته واهميته عن الأهلي". يقل في صعوبته واهميته عن الأهلي". وتأهل الوداد المغربي إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي، بهدفين لهدف مجموع المباراتين، ليواجه الأهلي الذي تأهل على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، بثلاث أهداف مقابل هدفين مجموع المواجهتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد المغربي: جاريدو أعاد هيبة الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.