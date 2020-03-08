يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا على نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد على ملعب اليانز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي .
تنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،
وتذاع مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بشكل حصري عبر قناة بي إنسبورت HD 4 المشفرة بتعليق علي محمد علي.
ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي تشكيل إنتر ميلان كالتالي..
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: دييجو جودين ، ميلان سكرينيار ، ستيفان دي فريج ؛ كريستيانو بيراجي.
الوسط: كريستيان إريكسن ، نيكو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش.
الهجوم: آشلي يونج ، روميلو لوكاكو ، لوتارو مارتينيز.
ويدخل يوفنتوس المباراة وهو في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مثلهما.
بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في سته وتلقى الهزيمة في مبارياتان.
جدير بالذكر تقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بدون جمهور لتجنب إنتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.