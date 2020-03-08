تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان ضيفًا على نظيره فريق يوفنتوس مساء اليوم الأحد على ملعب اليانز ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي .

تنطلق مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

وتذاع مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بشكل حصري عبر قناة بي إن

ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي تشكيل إنتر ميلان كالتالي..

سبورت HD 4 المشفرة بتعليق علي محمد علي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دييجو جودين ، ميلان سكرينيار ، ستيفان دي فريج ؛ كريستيانو بيراجي.

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الوسط: كريستيان إريكسن ، نيكو باريلا ، مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: آشلي يونج ، روميلو لوكاكو ، لوتارو مارتينيز.

ويدخل يوفنتوس المباراة وهو في وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 19 مباراة وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مثلهما.

بينما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة جمعهما من 25 مباراة حقق الفوز في 16 وتعادل في سته وتلقى الهزيمة في مبارياتان.

جدير بالذكر تقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان بدون جمهور لتجنب إنتشار فيروس كورونا.