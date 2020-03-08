رفيق يوسف: مجموعة مصر هي الأصعب في كأس العالم

أكد رفيق يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، أن مجموعة مصر في بطولة كأس العالم التي تستضيفها بلغاريا صعبة جدًا.

قال يوسف في تصريحات: مجموعتنا هي أصعب مجموعة في البطولة، نظرًا لإنها تضم أستراليا بطل أوقيانوسيا، وإيطاليا ثالت أوروبا، وكندا ثاني أمريكا الشمالية.

وتابع، أن منتخبي أستراليا وكندا يضمون لاعبين من كل الجنسيات وهو ما يزيد من قوتهما، كما أن كرة السلة لها الاهتمام الأول في الدولتين وخصوصًا في قطاعات الناشئين، والدليل ان كندا فازت

ببطولة كاس العالم في مصر وتغلبوا على أمريكا في نصف النهائي، واستراليا،مشاركة في اغلب نهائيات بطولات العالم في هذه المرحلة السنية.

وأوضح، إن إيطاليا واستراليا وكندا يشتركون إن لديهم برنامج زمني لتطوير قطاعات الناشئين منذ سنوات طويلة.

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وأشار يوسف إلى أن منتخب الناشئين سيعاني من مشكلة الراحة التي ستحصل عليها الفرق بسبب شهر رمضان، كذلك صعوبة مشوار المنتخب في البطولة حتى حال

التأهل لدور الـ8 غالبا المنافس سيكون منتخب أمريكا.

وعن الاعداد للبطولة، قال:في بداية شهر ابريل سنبدأ الاستعداد، بمعسكر مغلق من 18 لـ 20 لاعب، سيتم الاستقرار عليهم بعد نهائيات بطولة الجمهورية.

وأضاف:لدينا بطولة دولية ودية في فرنسا من 10 لـ 15 يونيو،سيشارك فيها فيها منتخبات فرنسا وروسيا وبلغاريا،سنشارك بـ 14 لاعبًا بطولة فرنسا، وسنستمر بهم لقبيل البطولة ثم نختار منهم 12 للمونديال.

واختتم: نستهدف الوصول إلى دور الـ8، على الجمهور المصري معرفة أن البطولة تضم أفضل 16 منتخبًا في العالم ، المستويات عالية جدًا ونحاول صنع إنجاز جديد بأن نكون ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم.